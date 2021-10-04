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"Укрзалізниця" підписала контракт на 1,15 млрд грн на добудову Дарницького мосту

Підрядчиком стала компанія "Автострада".

"Укрзалізниця" підписала контракт на 1,15 млрд грн на добудову Дарницького мосту

АТ "Укрзалізниця" підписала контракт вартістю 1,15 млрд грн з компанією "Автострада" на проведення будівельних робіт на залізнично-автомобільному мості через Дніпро у місті Києві.

Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури.

"Успішна інфраструктурна історія Києва неможлива без подолання проблеми довгобудів. У столиці їх десятки. Починаючи від Подільсько-Воскресенського та Дарницького мостів до численних ЖК, шкіл, лікарень і офісних будівель. Це все — заморожені інвестиції, цінність яких з кожним роком зменшується. Нагадаю, що Велике будівництво у 2020 році розпочалось із боротьби з довгобудами. Лише за 1 рік ми розморозили будівництво на десятках об’єктів по всій країні, частина яких - вже відкрито", - розповідає міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"На жаль, Київ, з дуже повільними темпами розвитку транспортної та соціальної інфраструктури, вибивається із загальнонаціональних трендів. Вірю, що завершення Дарницького мосту, Київської обхідної дороги та Kyiv City Express повернуть в столицю масштабні проєкти", - додав він.

В Мінінфраструктури нагадали, що Дарницький міст понад 10 років знаходиться у недобудованому стані. Йдеться про добудову автомобільних з’їздів на лівому березі Дніпра.

При цьому зазначається, що зараз на правому березі автодорожня розв’язка виходить на Наддніпрянське шосе — тут готовність 100%. На лівому березі міст веде до розв’язки на Дніпровській набережній, а також включає дорогу вздовж залізничних колій через Харківський шляхопровід у напрямку станції Дарниця на лівому березі.

На з’їзді на Дніпровську набережну виконані всі необхідні підготовчі роботи: зведено 16 опор з 21-ї, змонтована третина всіх металоконструкцій прогонових будов.

"Відсутність усього комплексу розв’язок та освітлення стали причиною того, що транспорт не може використовувати Дарницький мостовий перехід, як це передбачено проєктом. У результаті виникає дисбаланс транспортних потоків: сусідні мости - Південний та Міст ім. Є. О. Патона - значно перевантажені, тоді як Дарницький має суттєвий резерв пропускної здатності. При чому, цей мостовий перехід має 6 смуг руху, по 3 у кожному напрямку і його пропускна здатність - 35 тисяч автомобілів на добу", - зазначили в міністерстві.

Нагадаємо, в травні Кубраков заявив, що Дарницький міст у Києві стане одним із великої кількості довгобудів, які будуть завершені в ході програми "Велике будівництво". 27 травня на будівництво мосту було оголошено тендер.

Дарницький міст (відомий як міст Кирпи) почали будувати у 2004 року. Залізничний рух по мосту стартував 27 вересня 2010 року. 17 грудня 2010 року по мосту відкрили автомобільний рух з лівого берега на правий, а 31 травня 2011 року - з правого на лівий.

У вересні 2018-го повідомляли, що вартість завершення будівництва становить близько 30 млн євро

На початку березня 2021-го глава "Укравтодору" Олександр Кубраков і Володимир Жмак – голова правління АТ "Укрзалізниця", на балансі якого перебуває міст, підписали меморандум про те, що "Укравтодор" у 2021 році добудує всі з'їзди з мосту. Окрім того, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що "Укравтодор" готовий також у стислі терміни завершити будівництво Подільсько-Воскресенського моста, якщо київська влада погодиться передати йому цей проект зі свого балансу.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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