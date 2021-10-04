"Укрзалізниця" підписала контракт на 1,15 млрд грн на добудову Дарницького мосту

АТ "Укрзалізниця" підписала контракт вартістю 1,15 млрд грн з компанією "Автострада" на проведення будівельних робіт на залізнично-автомобільному мості через Дніпро у місті Києві.

Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури.

"Успішна інфраструктурна історія Києва неможлива без подолання проблеми довгобудів. У столиці їх десятки. Починаючи від Подільсько-Воскресенського та Дарницького мостів до численних ЖК, шкіл, лікарень і офісних будівель. Це все — заморожені інвестиції, цінність яких з кожним роком зменшується. Нагадаю, що Велике будівництво у 2020 році розпочалось із боротьби з довгобудами. Лише за 1 рік ми розморозили будівництво на десятках об’єктів по всій країні, частина яких - вже відкрито", - розповідає міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"На жаль, Київ, з дуже повільними темпами розвитку транспортної та соціальної інфраструктури, вибивається із загальнонаціональних трендів. Вірю, що завершення Дарницького мосту, Київської обхідної дороги та Kyiv City Express повернуть в столицю масштабні проєкти", - додав він.

В Мінінфраструктури нагадали, що Дарницький міст понад 10 років знаходиться у недобудованому стані. Йдеться про добудову автомобільних з’їздів на лівому березі Дніпра.

При цьому зазначається, що зараз на правому березі автодорожня розв’язка виходить на Наддніпрянське шосе — тут готовність 100%. На лівому березі міст веде до розв’язки на Дніпровській набережній, а також включає дорогу вздовж залізничних колій через Харківський шляхопровід у напрямку станції Дарниця на лівому березі.

На з’їзді на Дніпровську набережну виконані всі необхідні підготовчі роботи: зведено 16 опор з 21-ї, змонтована третина всіх металоконструкцій прогонових будов.

"Відсутність усього комплексу розв’язок та освітлення стали причиною того, що транспорт не може використовувати Дарницький мостовий перехід, як це передбачено проєктом. У результаті виникає дисбаланс транспортних потоків: сусідні мости - Південний та Міст ім. Є. О. Патона - значно перевантажені, тоді як Дарницький має суттєвий резерв пропускної здатності. При чому, цей мостовий перехід має 6 смуг руху, по 3 у кожному напрямку і його пропускна здатність - 35 тисяч автомобілів на добу", - зазначили в міністерстві.

Нагадаємо, в травні Кубраков заявив, що Дарницький міст у Києві стане одним із великої кількості довгобудів, які будуть завершені в ході програми "Велике будівництво". 27 травня на будівництво мосту було оголошено тендер.

Дарницький міст (відомий як міст Кирпи) почали будувати у 2004 року. Залізничний рух по мосту стартував 27 вересня 2010 року. 17 грудня 2010 року по мосту відкрили автомобільний рух з лівого берега на правий, а 31 травня 2011 року - з правого на лівий.

У вересні 2018-го повідомляли, що вартість завершення будівництва становить близько 30 млн євро.

На початку березня 2021-го глава "Укравтодору" Олександр Кубраков і Володимир Жмак – голова правління АТ "Укрзалізниця", на балансі якого перебуває міст, підписали меморандум про те, що "Укравтодор" у 2021 році добудує всі з'їзди з мосту. Окрім того, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що "Укравтодор" готовий також у стислі терміни завершити будівництво Подільсько-Воскресенського моста, якщо київська влада погодиться передати йому цей проект зі свого балансу.