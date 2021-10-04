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Нацбанк в жовтні презентує стратегію "озеленення" фінансів в Україні, - голова НБУ

Стратегія включатиме кілька складових.

Нацбанк в жовтні презентує стратегію "озеленення" фінансів в Україні, - голова НБУ
Фото: Макс Требухов

Національний банк України закінчує розробку і в жовтні цього року презентує стратегію "озеленення" фінансів в Україні, що буде стосуватися можливостей розширення мандату центробанку у формуванні політики протидії змінам клімату та негативному впливу на екологію.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю для LB.uа розповів голова НБУ Кирило Шевченко.

"Ми сьогодні закінчуємо розробку стратегії із «зеленого» фінансування, «озеленення» фінансів в Україні. Ми її презентуємо в жовтні разом зі групою Світового банку, IFC (Міжнародна фінансова корпорація, - LB.uа)", - сказав він.

Стратегія включатиме кілька складових, починаючи зі свідомого інформування компаніями суспільства про те, який вони здійснюють вплив на довкілля своєю діяльністю. Потім – стандарти ризик-менеджменту, які вказують оцінку кожного проєкту, які фінансує банк.

"Тобто якщо в рамках проєкту передбачається вирубка, умовно, 2 га лісу в Карпатах, то банк в принципі може це фінансувати, але це буде дуже-дуже дорого. Цей тренд є у світі. І ми можемо в цьому бути одними з перших", - розповів Шевченко.

"Сьогодні у світі дискутують щодо можливостей розширення мандатів центробанків у формуванні політики протидії змінам клімату та негативному впливу на екологію. Звичайно, Нацбанк не може бути основним двигуном такої політики, але може підставити плече уряду в цих питаннях", - зазначив він.

Нагадаємо, в березні Шевченко заявляв, що Нацбанк зосередиться на збільшенні інвестицій, що позитивно впливають на клімат.

Олександр ДецикОлександр Децик, редактор відділу "Економіка"
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