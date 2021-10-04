​РНБО не зверталася до НБУ стосовно питань "банкопаду"

"Нацбанк не отримував офіційних звернень і будь-яких матеріалів від РНБО з цього приводу".

Рада національної безпеки та оборони не зверталась до Національного банку стосовно питань масового виводу банків з ринку під час банківської кризи 2016-2017 рр.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю для LB.uа розповів голова НБУ Кирило Шевченко.

"НБУ не отримував офіційних звернень і будь-яких матеріалів від РНБО з цього приводу", - сказав він у відповідь на питання, чи є в заяві Данілова політичний контекст і наміри поквитатися з політичними опонентами.

"Ми сьогодні питання «очищення» сприймаємо як позитивний крок у становленні банківської системи. І зайве підтвердження цього - те, як банківський сектор пройшов минулорічну кризу (локдауни через пандемію, - LB.ua) без зайвих потрясінь. Банківський сектор на сьогодні є високоліквідним і прибутковим", - розповів голова Нацбанку.

Шевченко також зазначив, що консультацій з ним теж не було.

"Це було б дивно, якби секретар РНБО погоджував свої заяви з головою НБУ… Я впевнений, коли почнеться активна робота над цим питанням, НБУ одним із перших буде залучений до неї" , - сказав він.

Нагадаємо, що в кінці серпня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що апарат РНБО має намір розглянути питання про масовий вивід банків з ринку.