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Volvo вийде на біржу

Компанія хоче стати світовим лідером на ринку електромобілів преміум-класу.

Volvo вийде на біржу
Фото: volvocars.com

Шведський автовиробник Volvo Cars, який належить китайській групі Zhejiang Geely, оголосив про первинне публічне розміщення на Стокгольмській фондовій біржі.

Про це повідомляється на сайті Volvo.

Заплановане IPO відбудеться за рахунок випуску нових акцій компанією Volvo Cars, в рамках якого планується залучити 25 млрд шведських крон (приблизно 2,8 млрд доларів), та часткового продажу акцій основним акціонером Volvo Cars - Geely Sweden. Втім, китайський холдинг все одно залишиться мажоритарним акціонером Volvo.

Нинішні інституційні акціонери Volvo Cars - AMF та Folksam - мають намір залишитися акціонерами після виходу компанії на біржу. Їм належить 2,2% акцій автовиробника.

Нагадаємо, що Geely придбала Volvo Cars у Ford в 2010 році за 1,8 млрд доларів.

Шведська компанія однією з перших великих автовиробників оголосила про намір повністю відмовитися від автомобілів з двигунами внутрішнього згорання. До 2030 року вона перейти на виробництво виключно електричних автомобілів.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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