"Слуги народу" проведуть зустріч із "силовим блоком" у Трускавці
"Слуги народу" проведуть зустріч із "силовим блоком" у Трускавці
Судді не дали Усику можливість добити Джошуа, давши гонг на 6 секунд раніше, ніж передбачалося
Судді не дали Усику можливість добити Джошуа, давши гонг на 6 секунд раніше, ніж передбачалося
Арахамія анонсував кадрові ротації в уряді у першій декаді жовтня
Арахамія анонсував кадрові ротації в уряді у першій декаді жовтня
Угорщина викликала посла України через критику угоди з "Газпромом", Україна відповіла дзеркально
Угорщина викликала посла України через критику угоди з "Газпромом", Україна відповіла дзеркально
Кабмін запланував перехід на нову модель розрахунків за газ населенням
Кабмін запланував перехід на нову модель розрахунків за газ населенням
Щонайменше два чинних міністри втратять свої посади, - джерела
Щонайменше два чинних міністри втратять свої посади, - джерела
Усик розповів, коли він поїде в Крим
Усик розповів, коли він поїде в Крим
Віталій Кличко готовий надати Усику оригінальну допомогу в його потенційному бою з Ф'юрі
Віталій Кличко готовий надати Усику оригінальну допомогу в його потенційному бою з Ф'юрі
Кличко подарував Усику чемпіонський пояс WBC
Кличко подарував Усику чемпіонський пояс WBC
ГоловнаСвіт

У житловому будинку в Швеції стався вибух, поранені 16 людей

Медики не виключають збільшення числа постраждалих.

Фото: EPA/UPG

Шістнадцять людей отримали поранення, четверо з яких перебувають у важкому стані внаслідок вибуху, що призвів до масштабної пожежі в багатоквартирному будинку в шведському місті Гетеборг.

Про це повідомляє CNN.

За даними шведської поліції, вибух стався о 4:45 ранку за місцевим часом.

"Пожежна служба підтвердила, що в цій будівлі немає газу, тому на даний момент ми виключили витік газу", - сказав Стефан Густафссон, представник західної регіональної поліції Швеції.

"Природного пояснення вибуху немає", - сказав Густафссон.

Загалом до лікарень доправлено 16 людей, втім медики не виключають збільшення числа постраждалих.

Речник поліції Томас Фуксборг, який перебуває на місці інциденту, сказав журналістам, що щось "ймовірно" було розміщено в житловому комплексі.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також