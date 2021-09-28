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Шістнадцять людей отримали поранення, четверо з яких перебувають у важкому стані внаслідок вибуху, що призвів до масштабної пожежі в багатоквартирному будинку в шведському місті Гетеборг.

Про це повідомляє CNN.

За даними шведської поліції, вибух стався о 4:45 ранку за місцевим часом.

"Пожежна служба підтвердила, що в цій будівлі немає газу, тому на даний момент ми виключили витік газу", - сказав Стефан Густафссон, представник західної регіональної поліції Швеції.

"Природного пояснення вибуху немає", - сказав Густафссон.

Загалом до лікарень доправлено 16 людей, втім медики не виключають збільшення числа постраждалих.

Речник поліції Томас Фуксборг, який перебуває на місці інциденту, сказав журналістам, що щось "ймовірно" було розміщено в житловому комплексі.