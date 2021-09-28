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На Криті стався другий за два дні землетрус

Протягом доби на острові зафіксовано понад 40 підземних поштовхів.

На Криті стався другий за два дні землетрус

На грецькому острові Крит у ніч на 28 вересня стався другий за два дні землетрус.

За даними Європейського сейсмологічного центру, магнітуда землетрусу становила 5,3 бала.

Землетрус зафіксовано о 4:48 за часом UTC (7:48 за Києвом). Епіцентр знаходився за 30 км на південний схід від міста Іракліон. Осередок залягав на глибині 10 км.

Підземні поштовхи меншої сили тривають досі.

Наразі інформації про руйнування і постраждалих немає.

За даними Greek City Times, протягом доби на Криті зафіксовано понад 40 підземних поштовхів.

Напередодні на Криті також стався землетрус магнітудою 6,0. Епіцентр розташовувався за 14 км від міста Іракліон. Після цього землетрусу послідувало кілька афтершоків магнітудою понад 4 бали.

Унаслідок учорашнього землетрусу загинув один місцевий житель, постраждали десятки людей.

Фото: twitter.com

Відомо про пошкодження великої кількості будівель і храмів у населених пунктах Руссохорія, Архонтіко і Пасідерос. Значної шкоди завдано мережам водопостачання.

Підземні поштовхи відчули також у Болгарії, Туреччині, Єгипті, материковій Греції, Італії, Лівії та Македонії.

Нагадаємо, землетрус магнітудою 4,3 стався на межі Тернопільської та Івано-Франківської областей на світанку 23 вересня. Постраждалих та руйнувань не було.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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