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На Закарпатті зафіксували підземний поштовх магнітудою 2,5

Звернень від громадян до ДСНС не надходило.

На Закарпатті зафіксували підземний поштовх магнітудою 2,5
Фото: www.1zoom.me

Біля села Брестів Мукачівського району Закарпатської області зафіксували підземний поштовх магнітудою 2,5.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Землетрус сталося 8 вересня о 16:32.

"Вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону поблизу був зафіксований підземний поштовх магнітудою 2,5 без негативних наслідків", - повідомили рятувальники.

Звернень від громадян до ДСНС не надходило.

Нагадаємо, 3 січня у Закарпатській області зафіксували землетрус магнітудою 1,8. Підземні поштовхи такої потужності не відчувалися на поверхні.

У січні  на Львівщині зафіксували підземний поштовх магнітудою 1,9.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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