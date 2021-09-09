На Закарпатті зафіксували підземний поштовх магнітудою 2,5

Біля села Брестів Мукачівського району Закарпатської області зафіксували підземний поштовх магнітудою 2,5.
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Землетрус сталося 8 вересня о 16:32.
"Вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону поблизу був зафіксований підземний поштовх магнітудою 2,5 без негативних наслідків", - повідомили рятувальники.
Звернень від громадян до ДСНС не надходило.
Нагадаємо, 3 січня у Закарпатській області зафіксували землетрус магнітудою 1,8. Підземні поштовхи такої потужності не відчувалися на поверхні.
У січні на Львівщині зафіксували підземний поштовх магнітудою 1,9.