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За програмою "Велике будівництво" до кінця року реконструюють садибу Лесі Українки на Волині

Садиби Лесі Українки у селі Колодяжне – пам’ятка історії національного значення. 

У Селі Колодяжне Волинської області готуються вже до кінця року відкрити для відвідувачів будинки, де пройшло дитинство і юність Лесі Українки. Так звані білий та сірий будинки Косачів реконструюють за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", повідомляє пресслужба ОДА.

Фото: Волинська ОДА

"Садиби Лесі Українки у селі Колодяжне – пам’ятка історії національного значення, що, відповідно, взята під охорону держави. Довгий час будиночки перебували у незадовільному стані і потребували ремонту", – кажуть в обласній адміністрації.

Фото: Волинська ОДА

Зокрема, в будинках обвалювалось тинькування, а дерев’яний каркас зазнав пошкоджень. Музей десятиліттями функціонував у занедбаному вигляді, не бачивши ремонту близько 30 років. Відновлювальні роботи за програмою "Велике будівництво" почались у червні цього року. Наразі будівельна готовність об’єкту становить 40%.

Загальна кошторисна вартість ремонтних робіт – понад 11 млн гривень.

Фото: Волинська ОДА

Нагадаємо, цього року за ініціативою президента Володимира Зеленського в рамках програми "Велике будівництво" почалась реалізація плану "Великої реставрації". Він передбачає реконструкцію і відновлення пам’яток культури України, у тому числі – шляхом концесій та державно-приватного партнерства.

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