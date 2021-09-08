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На Київщині чоловік влаштував стрілянину, одну людину поранено

Потерпілого госпіталізували до лікарні.

Фото з місця події
Фото: Поліція Київської області
Фото з місця події

Поліцейські встановлюють обставини конфлікту між чоловіками поблизу Білої Церкви на Київщині, який завершився стріляниною.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба поліції Київської області.

За інформацією правоохоронців, ввечері до поліції надійшло повідомлення про стрілянину неподалік продовольчого магазину в селі Сорокотяги. Про це повідомила жінка, яка стала випадковим свідком події.

На місце події одразу прибули працівники групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та керівництво Білоцерківського районного управління поліції.

"Поліцейські з’ясували, що між чоловіками відбувся конфлікт, внаслідок якого один із них здійснив чотири постріли в бік іншого. Наразі потерпілого госпіталізували до Білоцерківської лікарні. Правопорушник з місця злочину зник. Нині поліція здійснює заходи щодо розшуку стрілка", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 13 серпня у Києві на вулиці Маршала Конєва сталася стрілянина біля ресторану готелю Favor Park. Один чоловік отримав незначні тілесні пошкодження, стрілка затримали.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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