Кабмін змінив порядок видачі посвідчень ветеранів війни

Відтепер посвідчення "Член сім’ї загиблого" буде видаватися дітям загиблого (померлого) ветерана при досягненні ними 14-річного віку.

Як повідомляє пресслужба Міністерства у справах ветеранів, відповідний проєкт постанови «Про внесення змін до пункту 4 Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни» був ухвалений на засіданні Кабінету Міністрів 8 вересня.

Окрім цього, до Положення внесені зміни в частині використання необхідної інформації з Єдиного державного реєстру ветеранів війни для перевірки відомостей про членів сімей загиблих (померлих) ветеранів.

"На сьогодні органи соціального захисту позбавлені можливості ефективно здійснювати верифікацію достовірності інформації, поданої особами, на яких поширюється чинність Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Впровадження такої верифікації сприятиме удосконаленню підходу до соціального захисту цих осіб та оптимізації бюджетних видатків", – зазначила міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна.

Нагадаємо, Міністерство у справах ветеранів планує в жовтні інтегрувати посвідчення учасника бойових дій у "Дію".