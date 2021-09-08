​Кабмін змінив першого заступника міністра охорони здоров'я

Кабінет міністрів на засіданні в середу змінив першого заступника міністра охорони здоров'я, звільнивши з посади Ірину Садов'як. Вона займала цю посаду з червня 2020 року.

Про кадрові зміни в МОЗ повідомив депутат Олексій Гончаренко, який заочно відвідує засідання уряду.

Замість Садов'як призначили Олександра Комаріду, який досі був заступником міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції.

Нагадаємо, що Ірина Садов'як багато років була головною лікаркою Коломийської ЦРЛ. У 2017 році вона очолила дитячу лікарню "Охматдит", а у 2020 році міністр охорони здоров'я Максим Степанов взяв її собі в заступниці.

У травні 2021 року в Україні змінився керівник МОЗ. На посаду заступив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, який почав формувати власну команду.

Олександр Комаріда працює в МОЗ з 2018 року. Перед тим він займав посади в Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця, Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.