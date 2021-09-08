В окупованому Криму затримали колишнього члена Меджлісу Ельдара Менсітова

Наразі ні він, ні члени його сім'ї на дзвінки не відповідають.

Ельдар Менсітов у коричневій сорочці, за Полозовим у другому ряду

Російські силовики після обшуків у помешканні колишнього члена Меджлісу кримськотатарського народу Ельдара Менсітова затримали його і вивезли в невідомому напрямку.

Про це повідомляє Кримська солідарність.

"У Сімферополі, в селищі Молодіжне, після слідчих заходів відвезли в невідомому напрямку Менсітова Ельдара, колишнього члена Меджлісу кримськотатарського народу по Сімферопольському району". - сказано в повідомленні.

Це сталося в ніч на середу, 8 вересня. Наразі ні Ельдар Менсітов, ні члени його сім'ї на дзвінки не відповідають.

Зазначається, що 18 червня Ельдар Менсітов у суді окупованого Армянська давав свідчення в якості свідка захисту у справі Мустафи Джемілєва, якого судять у Криму заочно.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня окупаційна влада Криму провела обшуки і затримала першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова, а також Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Ельдара Одаманова та Шевкета Усеїнова.

Після цього кримські татари вийшли на протест до будівлі ФСБ. Окупанти затримали близько 60 осіб, при цьому двох станом на день 5 вересня так і не відпустили: батька викраденого Азіза Ахтемова - Ескендера Ахтемова і брата викраденого Асана Ахтемова - Арсена Ахтемова.

6 вересня підконтрольний Росії суд в окупованому Сімферополі заарештував Нарімана Джелялова на два місяці.

7 вересня окупаційний Київський районний суд Сімферополя ухвалив узяти під варту братів Азіза і Асана Ахтемових до 4 листопада.