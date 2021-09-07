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Підтримка Кримської платформи – черговий привід для фальсифікації РФ кримінальних справ, – Джеппар

Окупаційна російська влада Криму розбудувала цілу систему політично вмотивованих переслідувань всіх, хто проявляє незгоду з тимчасовою окупацією Криму.

Підтримка Кримської платформи – черговий привід для фальсифікації РФ кримінальних справ, – Джеппар
Эмине Джапарова
Фото: http://mip.gov.ua

Підтримка діяльності Кримської платформи стала черговим приводом для фальсифікації кримінальних справ проти громадян України в окупованому Криму.

Про це заявила перша заступниця голови МЗС України Еміне Джеппар.

Вона нагадала, що підконтрольний Росії окупаційній владі Київський районний суд Сімферополя обрав запобіжний захід Наріману Джелялу, Азізу та Асану Ахтемовим у вигляді тримання під вартою строком до 4 листопада 2021, відхиливши прохання у обранні запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

“Окупаційна російська влада Криму розбудувала цілу систему політично вмотивованих переслідувань всіх, хто проявляє незгоду з тимчасовою окупацією Криму. Переслідування громадян України за їх підтримку діяльності Кримської платформи стало ще одним приводом для фальсифікації кримінальних справ”, – написала Джеппар у Twitter.

Нагадаємо, окупаційний Київський районний суд Сімферополя ухвалив узяти під варту братів Азіза і Асана Ахтемових на 2 місяці – до 4 листопада. Їм оголосили підозру за нібито причетність до пошкодження газопроводу в селі Перевальне 23 серпня. Аналогічне рішення перед цим було ухвалене щодо першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла.

Цей же "суд" заарештував на 14 та 15 діб Шевкета Усеїнова та Ельдара Одаманова за скоєння нібито адмінправопорушення за ст.19.3 Кодексу про адміністративні порушення Росії (“непокора працівникам поліції”). 

Учасників акції біля будівлі ФСБ у Сімферополі, яка відбулася 4 вересня, Ескандера Ахтемова та Арсена Аметова "суд" заарештував на 10 та 15 діб за ст.19.3 КоАП Росії (“непокора працівникам поліції”).

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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