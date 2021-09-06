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В окупованому Криму "суд" відправив у СІЗО братів Ахтемових

Цей же "суд" заарештував на 14 та 15 діб Шевкета Усеїнова та Ельдара Одаманова за скоєння нібито адмінправопорушення.

В окупованому Криму "суд" відправив у СІЗО братів Ахтемових
Фото: Людмила Денісова

Окупаційний Київський районний суд Сімферополя ухвалив узяти під варту братів Азіза і Асана Ахтемових до 4 листопада.

Про це у Facebook повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

“На 60 діб, до 4 листопада, підконтрольний РФ “Київський районний суд Сімферополя” арештував Нарімана Джелялова – першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу та братів Азіза і Асана Ахтемових. Їм оголосили підозру за нібито причетність до пошкодження газопроводу в селі Перевальне 23 серпня (частина 1 статті 281 УК РФ - “диверсія”). Всі троє утримуватимуться під вартою в СІЗО м. Сімферополя”, - написала Денісова.

Вона також нагадала, що цей же "суд" заарештував на 14 та 15 діб Шевкета Усеїнова та Ельдара Одаманова за скоєння нібито адмінправопорушення за ст.19.3 Кодексу про адміністративні порушення Росії (“непокора працівникам поліції”). Вони відбуватимуть арешт в ізоляторі тимчасового тримання міста Сімферополя.

Крім того, учасників акції біля будівлі ФСБ у Сімферополі, яка відбулася 4 вересня, Ескандера Ахтемова та Арсена Аметова "суд" заарештував на 10 та 15 діб за ст.19.3 КоАП Росії (“непокора працівникам поліції”).

Денісова закликала верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет зупинити свавілля країни-окупанта та сприяти звільненню незаконно ув’язнених громадян України.

Вона також вимагає від уповноваженого РФ з прав людини Тетяни Москалькової вжити заходів щодо додержання прав незаконно ув’язнених громадян України на Кримському півострові.

Нагадаємо, окупаційна влада Криму провела обшуки і затримала Джелялова, а також Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Ельдара Одаманова та Шевкета Усеїнова. Після цього кримські татари вийшли на протест до будівлі ФСБ. Окупанти затримали близько 60 осіб, при цьому двох станом на день 5 вересня так і не відпустили – батька викраденого Азіза Ахтемова – Ескендера Ахтемова і брата викраденого Асана Ахтемова – Арсена Ахтемова.

Джелялову інкримінують ч. 1 ст. 281 КК Росії – диверсія. Те саме інкримінують іншим чотирьом затриманим. За цією статтею передбачається покарання від 12 до 15 років ув'язнення.

23 серпня в Києві відбувся перший установчий саміт Кримської платформи за участі 46 іноземних держав та міжнародних організацій. На ньому було ухвалено декларацію, згідно з якою учасники платформи зобов'язуються не визнавати Крим російським.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає, що нова хвиля обшуків і арештів кримських татар у Криму є помстою російської влади за організований Україною саміт.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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