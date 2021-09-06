Фото: Патрульна поліція Львівської області

У Львові нетверезий водій, втікаючи від патрульних, протаранив поліцейський автомобіль. Унаслідок інциденту, який стався в ніч на 6 вересня, постраждали троє осіб.

Пресслужба патрульної поліції Львова повідомляє, що сьогодні о пів на четверту годину ранку патрульні помітили на вулиці Куліша автомобіль Volkswagen Fox, водій якого порушив правила дорожнього руху. Порушнику дали вказівку зупинитися за допомогою звукового сигналу та проблискових маячків червоного та синього кольорів. Він їх проігнорував і продовжив рух.

Після того, як на вулиці Городоцькій водій проїхав на червоний сигнал світлофора, поліцейські почали переслідування і передали орієнтування.

"На підмогу долучилися інші екіпажі. На вулиці Липинського один з них зупинився з проблисковими маячками червоного та синього кольорів аби мати змогу зупинити втікача. Натомість порушник, замість того аби зупинитися - протаранив службовий автомобіль", - йдеться у повідомленні.

Фото: Патрульна поліція Львівської області

Унаслідок ДТП постраждали двоє поліцейських та пасажирка автомобіля Volkswagen. У 29-річного водія легківки виявили 1,65 проміле алкоголю в крові.

Як повідомляли, в ніч на 25 серпня біля Дрогобича на Львівщині сталася ДТП, в якій загинули троє осіб. Водій, який її скоїв, був п'яним.