У Кабулі жінки вийшли на протест, таліби застосували сльозогінний газ

Таліби в столиці Афганістану Кабулі застосували сльозогінний газ проти протестувальників, які третій день поспіль вийшли на акцію з вимогою включити жінок до складу нового уряду.

Фото: twitter.com/TOLOnews

Про це повідомив телеканал TOLONews.

Video: A number of women rights activists and reporters protested for a second day in Kabul on Saturday, and said the protest turned violent as Taliban forces did not allow the protesters to march toward the Presidential Palace. #TOLOnews pic.twitter.com/X2HJpeALvA — TOLOnews (@TOLOnews) September 4, 2021

За даними афганських ЗМІ, група жінок і цивільних активістів намагалася підійти до президентського палацу, але їх відтіснили представники руху "Талібан", а потім застосували сльозогінний газ.

"Двадцять п'ять років тому, коли прийшли таліби, вони завадили мені піти до школи. Після п'яти років їхнього правління я двадцять років навчалася і наполегливо працювала. Заради нашого кращого майбутнього ми не дозволимо цьому статися", - сказала журналістка Азіта Назімі.

Фото: twitter.com/TOLOnews

Фото: twitter.com/TOLOnews

Фото: twitter.com/TOLOnews

Фото: twitter.com/TOLOnews

Повідомляється, що постраждала щонайменше одна з протестувальниць. Використання сльозогінного газу підтвердив місцевий ресурс AfghanUrdu, передає DW.

Одна з учасниць акції розповіла журналістам німецького інформагентства dpa, що афганські жінки відчувають, що вимушені вийти на вулиці, щоб захистити свої права. За її словами, таліби забороняють жінкам обіймати високі посади. "У мене три університетських дипломи, а вони вимагають, щоб я сиділа вдома", - обурено заявила активістка.

У соцмережах були опубліковані фотографії жінок, які зібралися біля будівлі президентського палацу в Кабулі. В руках вони тримали плакати з гаслами: "Ми не ті жінки, що були тут 20 років тому" і "Рівність - справедливість - демократія!"

Раніше представник талібів Забіхулла Муджахід заявив, що афганські жінки мають залишатися вдома "з міркувань безпеки". Однак він запевнив, що будь-які обмеження щодо становища афганських жінок будуть короткочасними.

На першій пресконференції після захоплення влади представник "Талібану" заявив, що жінкам дозволять працювати, вчитися і брати участь в житті суспільства "в рамках ісламського закону". Проте з перших днів захоплення влади талібами у міста почали вертатися старі порядки. У деяких провінціях жінкам наказали не виходити з будинків без супроводу родичів-чоловіків.

У Гераті на заході Афганістану бойовики "Талібану" не дозволяли студенткам і викладачкам увійти в університет. У південному місті Кандагар закрили жіночі поліклініки.

Місцеві жительки кажуть, що вони почали носити паранджу на вулиці, частково через страх, а частково через очікування, що ця вимога повернеться.

"Талібан" правив Афганістаном з 1996 по 2001 роки, насаджуючи закони шаріату у власній суворій інтерпретації. Дівчата старші за 10 років і жінки не мали права навчатися, працювати і виходити на вулицю без супроводу чоловіка або родича чоловічої статі.

Жінкам потрібно було носити паранджу - вбрання, яке покриває все тіло, з голови до п'ят. Контролювали поведінку жінок співробітники Міністерства з пропаганди чесноти і запобігання гріху. Вони роз'їжджали по країні на пікапах і публічно принижували і били батогами жінок, які порушували правила.

За даними Amnesty International, у 1996 році одній жінці в Кабулі відрізали кінець великого пальця тільки через те, що вона використала лак для нігтів. Жінок, яких звинуватили в перелюбстві, забивали камінням до смерті.

Рух "Талібан", який впроваджував строгу версію ісламського законодавства, коли керував Афганістаном до 2001 року, понад тиждень тому повернув повний контроль над країною. Таліби запевняють, що цього разу все буде інакше.

Проте верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет заявила про наявність достовірних повідомлень про масові злочини талібів у Афганістані включно зі стратами цивільних осіб та службовців.