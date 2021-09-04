Очільник міністерства транспорту США Піт Буттіджедж, який першим серед американських міністрів відкрито оголосив про свою нетрадиційну орієнтацію, та його партнер усиновили близнят.

Про це Буттіджедж повідомив у твіттері.

"Ми з Частином безмежно вдячні за всі добрі побажання з того часу, як уперше поділилися новиною про те, що хочемо стати батьками. Ми раді вітати Пенелопу Роуз та Джозефа Августа Буттіджеджів у нашій родині", - написав він.

Фото: twitter.com/PeteButtigieg

У середині серпня подружжя вперше оголосило, що вони збираються стати батьками, але тоді не розповіли жодних деталей.

За даними The Washington Post, пара рік намагалася всиновити дитину. На початку цього року Буттіджеджі майже усиновила дитину від породіллі, але потім мати змінила свою думку про те, щоб передати дитину на всиновлення.

Нагадаємо, Піт Буттіджедж мав представити Сполучені Штати на установчому саміті Кримської платформи у Києві. Однак за кілька днів до заходу США змінили свого представника. Делегацію очолила міністр енергетики Дженніфер Гренгольм.