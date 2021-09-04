Вітренко висловив сумнів у тому, що "Північний потік-2" запрацює

"Зараз немає передумов для того, щоб "Північний потік-2" запрацював у комерційному режимі".

Передумов для того, щоб газопровід "Північний потік-2" запрацював в комерційному режимі, наразі немає.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

"Північний потік-2" не має запрацювати зовсім ... Тому що зараз Росія не готова грати за європейськими правилами, вона продовжує використовувати газ як геополітичне зброю, і тому зараз немає передумов для того, щоб "Північний потік-2" запрацював у комерційному режимі, щоб Німеччина дозволила це зробити", - сказав Вітренко.

Глава "Нафтогазу" зазначив, що будівельні роботи на газопроводі завершать найближчими тижнями. Після цього "Північний потік-2" запустять в тестовому режимі для перевірки роботи. Однак це "не означає, що йому дозволять працювати в комерційному режимі".

"У комерційному режимі цей проект не зможе працювати до тих пір, поки його не сертифікує німецький регулятор. І це ще має бути підтверджене Європейською комісією", - наголосив Вітренко.

Нагадаємо, напередодні голова правління російського "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що перші поставки по газопроводу "Північний потік-2" можуть бути здійснені в опалювальному сезоні цього року.