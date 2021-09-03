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​Українсько-американська ракета Firefly Aerospace вибухнула після старту

Ракету-носій Alpha запустили з бази космічних сил США в Каліфорнії.

​Українсько-американська ракета Firefly Aerospace вибухнула після старту
Фото: Скріншот відео

Компанія Firefly Aerospace, заснована українським бізнесменом Максимом Поляковим, вперше запустила ракету-носій Alpha в космос. Однак, уже на другій хвилині після запуску вона вибухнула в небі.

Про це повідомили в компанії.

Ракету-носій Alpha запустили з бази космічних сил США в Каліфорнії в п'ятницю, 3 вересня. Однак через дві хвилини після запуску, на першому етапі підйому вона вибухнула.

Через що саме вибухнула ракета наразі невідомо.

У трансляції Firefly Aerospace було видно, як ракета вибухнула у небі.

Нагадаємо, українсько-американська компанія Firefly Aerospace працювала над ракетою з 2004 року. Це двоступенева ракета надлегкого класу, призначена для комерційних запусків малих супутників.

У 2017 році компанію Firefly Aerospace, яка переживала фінансові труднощі, викупив український бізнесмен Макс Поляков, засновник асоціації "Ноосфера" і EOS Data Analytics.

Відтоді роботу над "Альфою" відновили. Компанія планує з 2021 року запускати дві такі ракети на місяць. У планах також розробка важкої ракети "Бета", яка, ймовірно, буде складатися з трьох скомпонованих разом ракет "Альфа".

Ракета-носій "Альфа" буде здатна вивести на низьку навколоземну орбіту до 1000 кг корисного вантажу. Перший запуск заплановано на грудень 2019 року з військово-повітряної бази Ванденберг у штаті Каліфорнія (США).

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