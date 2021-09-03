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Прем'єр Японії вирішив скласти повноваження

Рейтинг Суги постраждав через ковід.

Прем'єр Японії вирішив скласти повноваження
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суга вирішив скласти повноваження.

Як повідомляє Reuters, цієї осені в Японії відбудуться чергові парламентські вибори, а перед цим власні вибори проведе правляча Ліберально-демократична партія. Суга вирішив не виставляти на них свою кандидатуру, а отже партія обере нового лідера, який і стане прем'єром.

Суга вступив на посаду у вересні 2020 року після відставки Сіндзо Абе. Перед парламентськими виборами рейтинг підтримки чинного прем'єра опустився нижче 30% у зв'язку з найсильнішою хвилею ковіду за весь час пандемії.

Фото: Добова кількість випадків ковіду в Японії

Попередник Суги Сіндзо Абе очолював уряд Японії рекордні вісім років, але перед тим в країні за шість років змінились шість прем'єрів.

Як вказує агентство, Суга став черговим однорічним прем'єром.

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