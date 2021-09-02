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Байден доручив використовувати стратегічний запас нафти для зниження цін на паливо

Такий крок має дозволити збільшити доступ до палива і боротися з підвищенням цін на нього.

Байден доручив використовувати стратегічний запас нафти для зниження цін на паливо
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати почнуть використовувати стратегічний запас нафти для боротьби з підвищенням цін на паливо в країні, яке викликане ураганом "Іда".

Відповідне доручення Президент США Джо Байден надав міністру енергетики Дженніфер Гренхолм, повідомляє “Інтерфакс-Україна”.

"Я велів міністру енергетики Гренхолм використовувати все, що є в її розпорядженні, включаючи стратегічний запас нафти, щоб бензин продовжував йти по трубопроводах", - заявив Байден під час виступу в Білому домі.

Такий крок, за словами Байдена, дозволить збільшити доступ до палива і боротися з підвищенням цін на нього.

Нагадаємо, 29 серпня на південне узбережжя США біля Нового Орлеану, штат Луїзіана, обрушився ураган "Іда" небезпечної 4-ї категорії (з п'яти можливих). Швидкість вітру урагану сягає 240 кілометрів на годину (майже 67 м/с).

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