Pfizer почала випробувати таблетки проти ковіду на людях, - Reuters

Фармацевтична компанія Pfizer оголосила про нові випробування своїх експериментальних пероральних противірусних препаратів проти коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє Reuters.

В останніх дослідженнях на середній та останній стадіях візьмуть участь 1140 негоспіталізованих дорослих із діагнозом "коронавірусна інфекція", які не мають ризику важкого перебігу хвороби.

Зазначається, що пацієнти, які беруть участь у випробуванні, отримають таблетки Pfizer, відомі як PF-07321332, і низьку дозу ритонавіру - препарату, який широко використовується в комбінованому лікуванні ВІЛ-інфекції.

Препарат Pfizer призначений для блокування активності ключового ферменту, необхідного для розмноження ковіду.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко раніше заявляв, що в Україні може з'явитися інноваційний препарат від коронавірусу американського виробництва. За його словами, це - пігулки, які нині перебувають на третьому етапі клінічних досліджень.

Міністр не озвучив назву препарату, однак відомо, що про випробування таблеток від ковіду повідомляла компанія Pfizer. Ймовірну ефективність цих таблеток за перших симптомів коронавірусу підтвердили доклінічні випробування. У компанії розраховують, що експериментальний препарат буде випущений до кінця 2021 року.

1 серпня Україна отримала від США 20 тисяч флаконів бамланівімабу і 40 тисяч флаконів етезевімабу, які використовуються для лікування ковіду.

У липні також японська фармацевтична компанія Shionogi почала випробування ліків від коронавірусу на людях. У 2018-му компанія Shionogi заявила про створення препарату, який вбиває вірус грипу протягом доби.