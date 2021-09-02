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У Білому домі нагадали, що повинна зробити Україна на шляху вступу до НАТО

Джен Псакі нагадала, що вступ до НАТО залежить не лише від США, а й від інших членів Альянсу. 

У Білому домі нагадали, що повинна зробити Україна на шляху вступу до НАТО
Джен Псакі
Фото: Facebook

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі прокоментувала заяву президента України Володимира Зеленського щодо обговорення термінів прийняття України до НАТО.

На брифінгу, результати якого оприлюднені сайтом Білого дому, вона нагадала, що вступ до блоку залежить не лише від США, а й від інших членів Альянсу. Псакі підкреслила, що Штати закликають до того, щоб двері НАТО лишалися відкритими для претендентів, коли ці претенденти будуть готові і спроможні виконати зобов'язання членства та зробити внесок у безпеку євроатлантичного регіону.

Водночас вона зазначила, що Україна повинна зробити певні кроки.

"Зусилля з просування реформ у галузі верховенства закону, модернізація оборонного сектору та розширення економічного зростання. Це кроки, які країни-кандидати, такі як Україна, повинні зробити, щоб відповідати стандартам членства в НАТО. І ми, безумовно, підтримуємо їхні зусилля, спрямовані на продовження цього", – зазначила Псакі. 

Нагадаємо, на зустрічі із Зеленським президент США Джо Байден засвідчив підтримку вступу України до НАТО, але терміни не обговорювалися.

Володимир Зеленський сказав, що відчуває, як Байден особисто підтримує Україну щодо членства в НАТО, але яким буде шлях – зараз складно сказати.

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