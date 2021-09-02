Створений Навальним Фонд боротьби з корупцією припинив існування

Рік тому в Росії ФБК визнали екстремістською оргнаізацією.

У Росії організація "Фонд боротьби з корупцією" (ФБК), заснована опозиціонером Олексієм Навальним, припинила існування як юридична особа.

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб на сайті Федеральної податкової служби, ФБК ліквідовано 31 серпня, повідомляє Радіо Свобода.

За словами колишнього директора ФБК Івана Жданова, після ліквідації фонду він написав листа на ім’я міністра юстиції Костянтина Чуйченка з проханням виключити організацію з реєстру некомерційних організацій, що виконують функції "іноагента".

Фонд був внесений до цього реєстру в 2019 році. У червні 2020 року суд визнав "екстремістськими організаціями" ФБК, "Фонд захисту прав громадян" і штаби Навального. У тому ж рішенні суд оголосив про негайне припинення діяльності цих організацій. Розгляд відбувався непублічно.

У прокуратурі стверджували, що "Фонд боротьби з корупцією" "під прикриттям ліберальних гасел займається формуванням умов для дестабілізації соціальної та суспільно-політичної ситуації".

Міжнародні правозахисні організації засудили рішення російського суду про визнання структур Навального екстремістськими організаціями. Amnesty International назвала вердикт нападом на громадянську активність. На думку правозахисників, рішення обмежує право на свободу вираження поглядів і на зібрання для тисяч людей у Росії.

Нагадаємо, Навальний з січня 2021 року перебуває за ґратами. Його відправили в колонію за порушення правил умовного ув'язнення у справі про розкрадання грошей.

29 квітня соратник Олексія Навального Леонід Волков оголосив про розпуск мережі штабів опозиціонера.