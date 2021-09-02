Зеленський задоволений зустріччю з Байденом, але не знає, "чи була хімія"

"Я вважаю, що в цілому зустріч була в нормальній, продуктивній, не постійно в сонячній атмосфері".

Президент України Володимир Зеленський задоволений результатам зустрічі з главою США Джо Байденом. Під час виходу до преси, який транслював "UA:Перший", він зазначив, що говорив з американським колегою удвічі більше запланованого часу – дві години.

За словами Зеленського, Україна на зустрічі навела потужні аргументи на користь приєднання до НАТО, які раніше на найвищому рівні керівництву США не наводили.

"Задоволений нашим візитом. Близько 20 документів підписані чи будуть підписані в межах візиту. Окремо проговорювали енергетичну безпеку, щодо імплементації "Північного потоку-2". Оборонна підтримка, крім укладеної угоди, є питання безпеки на Чорноморському узбережжі", – додав президент.

У відповіді на питання журналістки Зеленський відзначив, що не знає, чи під час переговорів між ним і Байденом "виникла хімія", але "те, що зустріч йшла дві години замість однієї, говорить, що сторони зацікавлені".

"Я вважаю, що в цілому зустріч була в нормальній, продуктивній, не постійно в сонячній атмосфері, але нормальною чоловічою розмовою", – сказав він.

"Хмари", за словами президента, в ході розмови "не те щоб виходили, але немає часу відволікатися на Сонце, треба діяти і йти вперед".

За словами Зеленського, Байден позитивно відзначив земельну та судову реформу, а також інфраструктурні зміни.

"Негативу з боку США до України, мене, моєї комнади, Офісу президента, не було зовсім. Ноль", – запевнив президент.

Нагадаємо, що в ході перемовин Україна та США досягли кількох угод, зокрема щодо поглиблення співпраці в оборонній сфері. Також Сполучені Штати разом з Україною домагатимуться звільнення політичних в’язнів і заручників, які утримуються на території окремих районів Донбасу та в Криму.