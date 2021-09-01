США спільно з Україною домагатимуться звільнення політв’язнів і заручників на окупованих територіях

Україна та Сполучені Штати мають намір продовжувати притягати Росію до відповідальності за системні порушення прав людини.

Сполучені Штати разом з Україною домагатимуться звільнення політичних в’язнів і заручників, які утримуються на території окремих районів Донбасу та в Криму.

Про це йдеться у спільній заяві двох країн, текст якої оприлюднено на сайті глави держави.

Зазначається, що за підтримки США Україна продовжуватиме зміцнювати повагу до прав людини, громадянських та основних свобод, відповідно до міжнародних стандартів та зобов’язань, а також боротися з расизмом, ксенофобією, антисемітизмом та дискримінацією проти спільноти ЛГБТКІ+.

У заяві також наголошується, що Україна планує посилити відповідальність за насильство проти будь-якої особи незалежно від статі, раси, етнічної приналежності, релігії, сексуальної орієнтації чи політичних поглядів, у тому числі через законодавство.

"Україна та Сполучені Штати мають намір продовжувати притягати Росію до відповідальності за системні порушення, які тривають на територіях України, що контролюються або окуповані Росією, та домагатися звільнення політичних в’язнів і заручників, які утримуються на цих територіях", - йдеться у документі.