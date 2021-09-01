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Підтримка США атлантичного прагнення України лишається непохитною, - Байден

"США лишаються прихильними суверенітету та цілісності України перед лицем російської агресії".

Підтримка США атлантичного прагнення України лишається непохитною, - Байден
Джо Байден
Фото: скріншот

США лишаються прихильними суверенітету та територіальної цілісності України перед лицем російської агресії. Підтримка атлантичного прагнення України з боку американських партнерів за лишається непохитною.

Про це заявив президент США Джозеф Байден перед початком перемовин з президентом України Володимиром Зеленським.

"Мені приємно вітати президента України. У період святкування 30-ї річниці Незалежності України наше партнерство міцніше, ніж коли-небудь, і стане ще міцнішим. Україна і США мають спільні цінності, ми також віддані досягненню нашої довготермінової цілі щодо Європи, щоб вона була цілісною та мирною", - сказав Байден перед перемовинами із Зеленським в Овальному кабінеті.

"США лишаються прихильними суверенітету та цілісності України перед лицем російської агресії. Наша підтримка атлантичного прагнення України лишається непохитною", - наголосив американський президент.

Нагадаємо, 31 серпня президент України прибув з візитом до США. На 31 серпня була запланована низка зустрічей, а на 1 вересня – переговори з Байденом. Президенти мали обговорити співпрацю в оборонній сфері, "Північний потік-2" та війну на Донбасі. 

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