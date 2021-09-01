Лукашенко замовив у Росії "десятки літаків, десятки вертольотів, озброєння ППО"

Олександр Лукашенко заявив, що Росія погодилась продати Білорусі велику кількість озброєння: літаки, вертольоти, системи протиповітряної оборони.

Про це повідомляється на його офіційному сайті.

"Найближчим часом (я підписав позавчора розпорядження) з Російської Федерації поставлять нам (не буду говорити, які гроші і що) десятки літаків, десятки вертольотів, найважливішого озброєння ППО. Може, навіть C-400. Нам вони дуже потрібні, я вже про це говорив. Словом, найсучасніше обладнання. Ми дооснастимось. Якщо ми побачимо на навчаннях ["Захід-2021"], що нам потрібно щось іще, значить, ми купимо у Російської Федерації і поставимо на озброєння", - сказав Лукашенко під час відвідування однієї зі шкіл міста Бобруйська.

Водночас він запевнив, що ці навчання не мають агресивних намірів. Їх проводять "на випадок, якщо не дай бог", сказав Лукашенко.

Нагадаємо, що у червні Лукашенко розказав про намір побудувати в Білорусі патронний завод. Тоді він сказав, що "світ здурів" і немає гарантій, що країні не доведеться воювати.

З ким саме збирається воювати Лукашенко, він не сказав. Сусідами Білорусі є три країни НАТО (Польща, Литва і Латвія), союзна Росія, а також Україна.

Проте після того як Україна не визнала перемогу Лукашенка на виборах 2020 року, відносини з Білоруссю суттєво охололи. За словами президента України Володимира Зеленського, Білорусь зараз розглядається як можливий плацдарм для вторгнення Росії з півночі.