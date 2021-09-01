Альтернативою виходу з Афганістану була ескалація, - Байден

"Я не збирався продовжувати цю вічну війну і не продовжував вічний вихід".

Альтернативою виходу американських військ з Афганістану могла стати ескалація бойових дій на території країни.

Про це заявив президент США Джо Байден, передає CNN.

Глава Сполучених Штатів у вівторок виступив зі зверненням до нації. У своїй промові, яка стосувалася закінчення війни в Афганістані, він висловив аргументи на користь виведення американських військ.

Байден заявив, що реальне рішення в Афганістані було "між виходом і ескалацією".Таким чином він обгрунтував свій вибір на користь виведення військ як єдиний варіант, окрім перекидання додаткових сил в країну.

"Я не збирався продовжувати цю вічну війну і не продовжував вічний вихід", - сказав він.

Байден виступив зі зверненням через день після того, як останні американські військові літаки покинули країну. Це знаменувало собою завершення найтривалішою війни в історії США, яка тривала майже 20 років.