Путін і Лукашенко у вересні зібралися підписати указ про інтеграцію Білорусі з Росією
Путін і Лукашенко у вересні зібралися підписати указ про інтеграцію Білорусі з Росією
Юрій Луценко: «Перші гроші в донецьку олігархію завіз Кобзон – з рук кемеровської мафії»
Юрій Луценко: «Перші гроші в донецьку олігархію завіз Кобзон – з рук кемеровської мафії»
У Південній Африці попередили про виявлення нового агресивного штаму COVID-19
У Південній Африці попередили про виявлення нового агресивного штаму COVID-19
Посол НАТО заперечив неможливість вступу України під час війни
Посол НАТО заперечив неможливість вступу України під час війни
У Міжнародному паралімпійському комітеті відреагували на відмову Цвєтова фотографуватися з росіянами на п'єдесталі пошани
У Міжнародному паралімпійському комітеті відреагували на відмову Цвєтова фотографуватися з росіянами на п'єдесталі пошани
Трибуну Київради заблокували депутати "Слуги народу" і ОПЗЖ
Трибуну Київради заблокували депутати "Слуги народу" і ОПЗЖ
День, коли США програли афганську війну
День, коли США програли афганську війну
Зеленський із дружиною прибули до Вашингтона
Зеленський із дружиною прибули до Вашингтона
Завтра осінь, коли карантин?
Завтра осінь, коли карантин?
ГоловнаСвіт

Альтернативою виходу з Афганістану була ескалація, - Байден

"Я не збирався продовжувати цю вічну війну і не продовжував вічний вихід".

Альтернативою виходу з Афганістану була ескалація, - Байден
Фото: EPA/UPG

Альтернативою виходу американських військ з Афганістану могла стати ескалація бойових дій на території країни.

Про це заявив президент США Джо Байден, передає CNN.

Глава Сполучених Штатів у вівторок виступив зі зверненням до нації. У своїй промові, яка стосувалася закінчення війни в Афганістані, він висловив аргументи на користь виведення американських військ.

Байден заявив, що реальне рішення в Афганістані було "між виходом і ескалацією".Таким чином він обгрунтував свій вибір на користь виведення військ як єдиний варіант, окрім перекидання додаткових сил в країну.

"Я не збирався продовжувати цю вічну війну і не продовжував вічний вихід", - сказав він.

Байден виступив зі зверненням через день після того, як останні американські військові літаки покинули країну. Це знаменувало собою завершення найтривалішою війни в історії США, яка тривала майже 20 років.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також