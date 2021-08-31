Сторони детально обговорили шляхи активізації співпраці між Україною та Сполученими Штатами у сфері енергетики, протидії кліматичним змінам та "зеленої" трансформації.

Фото: ОФіс президента

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Вашингтона обговорив з міністром енергетики Сполучених Штатів Америки Дженніфер Гренхольм загрози "Північного потоку-2" для безпеки України та енергетичної безпеки у Європі.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Російський газ є найбруднішим у світі через значні викиди метану в процесі видобутку та транспортування, а також через корупцію, шантаж і маніпуляції", – зазначив Президент України.

Володимир Зеленський наголосив на важливості створення ефективних запобіжників від використання Росією газу як зброї.

У цьому контексті він наголосив на важливості якнайшвидшого започаткування регулярних тристоронніх консультацій у форматі Україна – Німеччина – США з питань збереження українського транзиту та забезпечення європейської енергетичної безпеки.

Сторони детально обговорили шляхи активізації співпраці між Україною та Сполученими Штатами у сфері енергетики, протидії кліматичним змінам та "зеленої" трансформації.

"Ми свідомо обрали шлях реформ і декарбонізації енергетичної галузі", – зауважив Зеленський.

Було наголошено, що залучення США до реалізації цього амбітного плану відкриває можливості для розбудови нової якості партнерства між країнами.

Окрему увагу було приділено співпраці у сфері ядерної енергетики та реалізації проектів щодо будівництва додаткових реакторів на українських АЕС, використання малих модульних реакторів.