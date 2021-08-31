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В Естонії обрали нового президента

Країну очолить директор музею.

У вівторок в естонському парламенті із другої спроби було обрано нового президента країни. Замість Керсті Кальюлайд президентом стане директор Естонського національного музею Алар Каріс.

За нього проголосували 72 члени Рийгікогу, повідомила пресслужба парламенту.

В Естонії діє система непрямих виборів президента, і його обирає парламент. Алар Каріс був єдиним кандидатом, його висунула в президенти коаліція Центристської партії і Партії реформ, що разом мають 59 мандатів.

Напередодні під час голосування в першому турі він набрав тільки 63 голоси при 68 мінімально необхідних, тому в вівторок провели другий тур.

Новому президенту Естонії 63 роки. Він був ректором Естонського університету природничих наук в 2003-2007 роках, Тартуського університету в 2007-2012 роках. Потім займав посаду державного контролера Естонії, а з 2017 року очолює національний музей.

Повноваження чинної президентки Естонії Керсті Кальюлайд спливають у жовтні 2021 року. Вона була першим лідером іноземної держави, що відвідала зону бойових дій на Донбасі.

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