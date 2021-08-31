В Ізраїлі зафіксували добовий рекорд заражень коронавірусом від початку пандемії

Ізраїльські медики зафіксували за добу майже 11 тисяч випадків заражень коронавірусом. Це стало новим рекордом для цієї близькосхідної країни з 9-мільйонним населенням.

Про це у вівторок, 31 серпня, повідомило міністерство охорони здоров'я Ізраїлю, передає DW.

Досі найбільшу кількість випадків було зареєстровано в середині січня - близько 10,1 тисячі випадків. Однак тоді проводилось значно менше тестів на наявність коронавірусу. Загалом з початку пандемії в країні було зареєстровано понад мільйон випадків зараження коронавірусом.

Крім того, 30 серпня загальне число пов'язаних з коронавірусом смертей в Ізраїлі перевищило позначку в сім тисяч.

Тим часом експерти наголошують, що вакцина як і раніше є ефективним засобом для запобігання тяжким випадкам перебігу захворюванням, а також смертей. В Ізраїлі майже винятково для вакцинації застосовується препарат компаній Pfizer/BioNTech.

Тепер всі ізраїльтяни з дванадцятирічного віку можуть пройти третю вакцинацію. Підставою для ухвалення рішення щодо проведення третьої вакцинації послужили дані міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, згідно з якими ефективність вакцинації різко знизилася з початку червня.

Крім того, в країні поширився дельта-варіант, який вважається особливо заразним. Експерти побоюються, що з початком занять у школі 1 вересня після літніх канікул може ще більше підвищити рівень захворюваності.