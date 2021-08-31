Завтра осінь, коли карантин?

За прогнозами Київської школи економіки , ще в першій половині вересня країна вийде з зеленої зони адаптивного карантину. А за словами головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, повний локдаун може чекати на нас вже в листопаді . Більше про те, що ми маємо на старті нового освітньо-пандемічного сезону – читайте у нашому тексті.

Низький рівень вакцинації

На сьогодні хоча б одну дозу вакцини від коронавірусу отримали 5 мільйонів 356 тисяч 699 українців. Це менш ніж 15% від населення країни. Чому так мало? Ми мали дуже пізній і повільний старт через не розпочаті вчасно закупівлі, про що вже раніше писав LB.ua. Наразі вакцин вистачає, і МОЗ обіцяє 3-4 мільйони вакцинацій на місяць.

До речі, про обіцянки. Нагадаємо, що міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в день свого призначення міністром обіцяв вакцинувати 5 мільйонів українців за літо і загалом зробити за літо 10 млн вакцинацій. Але до цих цифр трохи не дотягнули: станом на 31 травня було щеплено хоча б однією дозою 1 021 806 людей. Віднімаємо цю цифру від тієї, яку маємо на сьогодні, і отримуємо 4334 893 вакцинованих за літо.

Щодо кількості щеплень, то їх зроблено загалом 9 082 122. Мінус 1 147 581, які були зроблені станом на 31 травня, і отримуємо менше 8 мільйонів за літо. До речі, на зустрічі Ляшка з журналістами, присвяченій 100 дням на посаді, міністр стверджував, що встиг би виконати обіцянку, якби не чотири вихідні на святкування річниці Незалежності. Два мільйони вакцинацій за чотири дні? Навряд.

Фото: kievcity.gov.ua

2. Захворюваність зростатиме

З сьогоднішнім рівнем вакцинації зростання захворюваності на ковід навряд вдасться уникнути. Тим більше, наразі зростання відбувається по всьому світу і пов’язане в першу чергу з поширенням штаму Дельта.

На прохання LB.ua, співробітники НАН України надали аналіз останніх даних по захворюваності (повний звіт на сайті НАН буде опублікований сьогодні пізніше):

“Захворюваність в Україні зростає помірними, але стабільними темпами. Темпи зростання нових виявлень становлять приблизно 22% на тиждень, що відповідає періоду подвоєння близько 3-3,5 тижнів. Темпи поширення загалом подібні до тих, що були в цей же період минулого року. Середня кількість нових виявлень в Україні збільшилася до 1490 осіб на день (за два тижні – на 49%), середня кількість летальних випадків дорівнює 41 смертей на день у середньому за останній тиждень (за два тижні збільшення на 67%)”.

За прогнозами МОЗ, пік захворюваності прийдется на кінець жовтня-листопад-початок грудня.

3. Локдаун буде – локдауну не буде

На тій же зустрічі з журналістами Віктор Ляшко сказав, що навіть при зростанні захворюваності локдауну можна буде уникнути, оскільки показники для входження в червону зону враховують не лише кількість хворих, а й завантаженість лікарень. А оскільки Україна все ж має певну кількість вакцинованих, які, навіть якщо інфікуються, переносять хворобу значно легше, тож, можливо, лікарні не будуть перенавантажені.

Головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив в інтерв’ю ВВС, що Україна може наблизитися до червоної зони епідеміологічної небезпеки в листопаді, і тоді ж може бути введений локдаун. Проте, зазначив Кузін, якщо українці будуть робити щеплення та дотримуватимуться соціальної дистанції, локдаун можна буде відтягнути на грудень-січень або зовсім не допустити.

Підсумовуючи: локдаун або буде, або ні.

Нагадаю також, що торік ми бачили, як регіональна влада та МОЗ маніпулювали даними з лікарень, щоб відтягнути введення локдауну. Що, вочевидь, коштувало багатьом українцям життя.

4. Як працюватимуть навчальні заклади?

Процитую крилатий вислів міністра освіти Сергія Шкарлета: “повернення до дистанційки не розглядається, але не виключається”.

У липні Кабінет міністрів прийняв рішення про те, що навчальні заклади в областях із жовтим, помаранчевим чи червоним карантинним рівнем епідемічної небезпеки зможуть працювати офлайн, якщо у них вакциновано 80% персоналу.

Фото: EPA/UPG

Це в свою чергу має також сприяти вакцинації якомога більшої кількості людей. Проте відкриті дані про охоплення вакцинацією освітян у кожному конкретному закладі відсутні, і також незрозуміло, хто і яким чином може впливати на ситуацію в своїй школі, садочку чи університеті. (Крім керівника, який вочевидь може застосувати примус).

На початку серпня Сергій Шкарлет наводив такі дані: "У нас сьогодні, наприклад, у Київській області 90% вакциновано. Дошкільна освіта, середні заклади позашкільної – 31% вже вакциновано у цілому. Але є заклади, де 90% вакциновані, є заклади, де 70%, є заклади, де 7% вакциновані”.

Тобто, батькам варто з’ясувати ситуацію в своєму закладі освіти окремо – як мінімум, щоб розуміти, до чого бути готовими. Але якщо виявиться, що в країні дійсно вакциновано лише 31% освітян, просто знати про це - замало.

В деяких країнах світу вакцинація освітян обов’язкова – Франція, Італія, Греція. В Ізраїлі діє так званий зелений паспорт – медики та освітяни мають або бути вакцинованими, або кожні три доби робити свіжий ПЛР-тест, або мати довідку про те, що вони перехворіли. Схожа схема працюватиме в Нью-Йорку.

5. Пільги та санкції

Тиждень тому Віктор Ляшко заявив, що МОЗ розглядає питання запровадження привілеїв для вакцинованих проти коронавірусу, орієнтуючись на досвід країн Європи та США.

“Наприклад, кінотеатри. Вони зможуть працювати, якщо колектив буде вакцинований, а люди, які приходитимуть до нього, будуть показувати COVID-сертифікат", – сказав Ляшко.

“На мою думку, аналогічні обмеження логічно ввести для транспортників, підприємств громадського харчування і комерційних або комунальних структур, співробітники яких безпосередньо контактують з населенням. Хворий водій маршрутки інфікує ніяк не менше людей, ніж учитель", – коментував це питання голова профільного комітету ВР Михайло Радуцький.

Проте наразі діє норма тільки щодо освітніх закладів. Як сказав Віктор Ляшко на зустрічі з журналістами, при нинішній кількості вакцинованих (як ми вже писали, менше 15%), вводити санкції проти невакцинованих, на його думку, зарано.

Втім, санкції могли б навпаки допомогти збільшити кількість вакцинованих. До речі, як і обіцяні “плюшки” за вакцинацію, яких досі немає. (Не враховуючи разових та далеко не всім цікавих бонусів - квитків на домашній матч “Шахтаря” і на концерт до Дня Незалежності).