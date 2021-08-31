Юрій Луценко: «Перші гроші в донецьку олігархію завіз Кобзон – з рук кемеровської мафії»
Юрій Луценко: «Перші гроші в донецьку олігархію завіз Кобзон – з рук кемеровської мафії»
Помер російський генерал, який воював проти України в 2014-2015 роках
Помер російський генерал, який воював проти України в 2014-2015 роках
Угорщина погодила з Росією 15-річний контракт на постачання газу в обхід України
Угорщина погодила з Росією 15-річний контракт на постачання газу в обхід України
Український військовий спецназ допоміг Канаді евакуювати перекладачів з Афганістану
Український військовий спецназ допоміг Канаді евакуювати перекладачів з Афганістану
День, коли США програли афганську війну
День, коли США програли афганську війну
Американська ПРО перехопила 5 ракет, випущених по аеропорту Кабула
Американська ПРО перехопила 5 ракет, випущених по аеропорту Кабула
Разумков відвідав Донбас (оновлено)
Разумков відвідав Донбас (оновлено)
На следующий год - в Донецке
На следующий год - в Донецке
Зустріч Зеленського і Байдена знову переноситься
Зустріч Зеленського і Байдена знову переноситься
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

МОЗ відклало заплановану на 1 вересня відмову від паперових лікарняних

Не всі лікарні встигли опанувати цифрову систему.

МОЗ відклало заплановану на 1 вересня відмову від паперових лікарняних
Фото: kyivcity.gov.ua

Міністерство охорони здоров'я відклало запуск електронних лікарняних, який планувався на 1 вересня.

"Зараз понад дві тисячі закладів [з трьох тисяч] можуть формувати електронні лікарняні. Передбачений повний перехід з 1 вересня, але зважаючи на те, що є окремі відомчі лікарні - ті, що в глибинках, яким треба трохи більше часу - зараз юстується наказ, який продовжить цей перехідний період до жовтня", - сказав "Суспільному" прессекретар Міністерства охорони здоров'я Роман Борщ.

Він пояснив, що в спроможних закладах вже зараз можна оформляти лікарняні в електронному форматі, але деякий час медзаклади ще матимуть змогу видавати і паперові листки непрацездатності.

Електронні лікарняні в усіх медзакладах України намагаються впровадити з 2019 року. В тестовому режимі вони працюють більше року, а перехід всіх медзакладів на е-лікарняні був запланований на вересень 2021 року.

Згідно з процедурою, кожен лікар, який видає лікарняний, повинен підписати документ своїм цифровим підписом в електронній системі. Далі інформація через реєстр у Пенсійному фонді автоматично передаватиметься до Фонду соцстрахування, і там відразу знатимуть, що людина захворіла і їй призначено компенсацію, оскільки вона є платником єдиного соціального внеску.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також