МОЗ відклало заплановану на 1 вересня відмову від паперових лікарняних

Міністерство охорони здоров'я відклало запуск електронних лікарняних, який планувався на 1 вересня.

"Зараз понад дві тисячі закладів [з трьох тисяч] можуть формувати електронні лікарняні. Передбачений повний перехід з 1 вересня, але зважаючи на те, що є окремі відомчі лікарні - ті, що в глибинках, яким треба трохи більше часу - зараз юстується наказ, який продовжить цей перехідний період до жовтня", - сказав "Суспільному" прессекретар Міністерства охорони здоров'я Роман Борщ.

Він пояснив, що в спроможних закладах вже зараз можна оформляти лікарняні в електронному форматі, але деякий час медзаклади ще матимуть змогу видавати і паперові листки непрацездатності.

Електронні лікарняні в усіх медзакладах України намагаються впровадити з 2019 року. В тестовому режимі вони працюють більше року, а перехід всіх медзакладів на е-лікарняні був запланований на вересень 2021 року.

Згідно з процедурою, кожен лікар, який видає лікарняний, повинен підписати документ своїм цифровим підписом в електронній системі. Далі інформація через реєстр у Пенсійному фонді автоматично передаватиметься до Фонду соцстрахування, і там відразу знатимуть, що людина захворіла і їй призначено компенсацію, оскільки вона є платником єдиного соціального внеску.