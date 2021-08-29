За добу від ковіду повністю вакцинувалися ще 57 тисяч українців

Від початку в Україні вакцинальної кампанії щеплено 5,3 млн осіб.

За суботу, 28 серпня в Україні від коронавірусу було вакциновано 87 567 людей.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Одну дозу отримали 29 772 людини, повністю імунізовані - 57 795 людей.

Протягом доби працювали 693 мобільні бригади, 1 941 пункт щеплення і 377 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 295 407 людей, з них отримали одну дозу – 5 295 405 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 594 758 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 8 890 163 щеплення.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України планує проводити повторне щеплення від коронавірусної хвороби через рік після проходження повного курсу вакцинації.

19 серпня Євросоюз офіційно визнав відповідність європейським українських COVID-сертифікатів про вакцинацію у "Дії". Проте цифровий сертифікат діятиме 180 днів (пів року) після проходження повного курсу вакцинації.

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомляв, що в ЄС і ВООЗ вивчають, чи можна продовжити дію сертифікату до 12 місяців.