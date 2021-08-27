МОЗ пообіцяло невакцинованим труднощі, але пізніше

Міністерство охорони здоров'я не планує запроваджувати каральних заходів до тих, хто відмовиться від вакцинації, але попередило про можливість "максимальних перепон у доступі до публічних місць".

Про це сказав головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю "BBC News Україна".

Він прогнозує, що охочі вакцинуватися в Україні закінчаться "десь у грудні". Решту планують переконувати щепитися "шляхом нормативного врегулювання".

"Щепленим людям однозначно буде простіше користуватися послугами, відвідувати публічні заходи. Ми будемо йти за сценарієм європейських країн, коли для невакцинованих створюють максимальні перепони у доступі до публічних місць, де може поширюватися інфекція", - сказав Кузін.

"Одним зі шляхів, як балансувати між забороною і дозволами, є варіант, коли невакциновані можуть регулярно здавати ПЛР-тести. Результат приносити роботодавцю. Тобто принцип вакцинуйся або тестуйся", - додав він.

Водночас він визнав, що про обмеження для невакцинованих говорити поки що зарано.

"Ми можемо починати говорити про обмеження для невакцинованих тоді, коли щепленнями буде охоплено принаймні 50% населення. Коли ми будемо переконані, що більша частина людей свідомо обрала вакцинацію, мала доступ і отримала вакцину. Нам до цього ще далеко", - сказав Кузін.