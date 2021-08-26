За минулу добу проти ковіду вакциновано 162 410 українців

Учора, 25 серпня, в Україні проти COVID-19 вакциновано 162 410 людей. Одну дозу отримало 44 218 осіб, повністю імунізовано 118 192 людини.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Протягом доби працювали 960 мобільних бригад, 2 822 пункти щеплення і 335 центрів вакцинації.

Найбільше щеплень - 65 720 - було зроблено американською вакциною Moderna. Препаратом Comirnaty від Pfizer-BioNTech вакцинували 46 774 людини.

Китайський CoronaVaс отримали 39 733 людини, вакцину AstraZeneca - 10 183 особи.

Щеплення однодозовим препаратом Janssen не проводили.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 152 292 людини, з них отримало одну дозу 5 152 290 осіб, повністю імунізовано 3 310 320 людей. Загалом проведено 8 462 610 щеплень.

Як повідомляли, Міністерство охорони здоров'я України розглядає питання запровадження привілеїв для вакцинованих проти коронавірусу. Для запровадження таких послаблень у МОЗ будуть орієнтуватися на країни Європи та США.