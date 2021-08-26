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В Україні підтвердили ще понад 1,5 тис. випадків коронавірусу

45 людей від ускладнень хвороби померли.

В Україні підтвердили ще понад 1,5 тис. випадків коронавірусу
Фото: Пресслужба КМДА

За минулу добу, 25 серпня, в Україні зафіксовано 1 581 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Серед захворілих 104 дитини і 38 медпрацівників.

За повідомленням пресслужби Міністерства охорони здоров’я, вчора було госпіталізовано 464 особи, від коронавірусу одужали 1 269 пацієнтів, 45 людей від ускладнень хвороби померли.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (264), Донецькій (161), Одеській (119), Харківській (105) та Луганській (93) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 278 171 особа, одужали від коронавірусу 2 203 429 людей, від ускладнень захворювання померли 53 566 пацієнтів.

Нагадаємо, глава МОЗ Віктор Ляшко спрогнозував, що в Україні спалах захворювань на ковід станеться взимку.

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