Вакцина Pfizer першою отримала повне схвалення регуляторів США

Рішення FDA може стати аргументом для тих, хто вагається.

Вакцина проти коронавірусу, розроблена компаніями Pfizer і BioNTech, першою отримала повне схвалення американських регуляторів.

Про це повідомляється на сайті Управління з продовольства і медикаментів США (FDA).

Досі вакцина було схвалена для екстреного використання через пандемію COVID-19. З 11 грудня 2020 року її можна було застосовувати для осіб старших за 16 років, а з 10 травня 2021 року - для підлітків 12-15 років.

Тепер вона дозволена для профілактики коронавірусу серед осіб старших 16 років та для екстреного використання серед осіб 12-15 років і ревакцинації осіб з послабленим імунітетом.

"Рішення FDA схвалити цю вакцину є важливою віхою в нашій боротьбі з пандемією COVID-19. Суспільство може бути впевненим, що ця вакцина відповідає високим стандартам безпеки, ефективності та якості виробництва. Хоча мільйони людей вже були благополучно вакциновані від COVID-19, ми визнаємо, що деяким людям схвалення FDA може надати додаткової впевненості, щоб вакцинуватися", - сказала виконуюча обов'язки комісара FDA доктор Джанет Вудкок.

Станом на 22 серпня вакцину Pfizer у США отримали понад 204 млн осіб.

В Україні кількість вакцинованих "пфайзером" становить 1,68 млн осіб, що робить цю вакцину найпопулярнішою в країні (на другому місці - китайська CoronaVac з 1,40 млн вакцинованих).

Схвалення FDA базується на оновлених даних за підсумками клінічних досліджень. Вони засвідчили, що вакцина на 91% ефективна в запобіганні зараженню COVID-19.

Досі жодна з трьох вакцин, схвалених для екстреного використання в США, не мала повного схвалення FDA. Крім вакцини Pfizer, в США застосовують вакцини від компаній Moderna і Johnson & Johnson.