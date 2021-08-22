За добу ковiд пiдтвердили у 1003 українцiв

За суботу, 21 серпня в Україні зафіксовано 1 003 нові підтверджені випадки коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Летальних випадків – 25.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (153), Дніпропетровській (131), Харківській (77), Одеській (76) та Житомирській (52) областях.

Також за минулу добу госпіталізована 701 особа, одужало – 236 осіб.

За добу методом ПЛР протестовано 15 850 осіб, методом ІФА – 2 233 особи i експрес-тестами – 20 019 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіла 2 274 561 особа, одужало – 2 200 999, летальних випадків – 53 457 i проведено 11 816 619 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив рішення продовжити карантин і режим надзвичайної ситуації до 1 жовтня 2021 року.

Адаптивний карантин діяв до кінця серпня, однак МОЗ звернувся з прохання продовжити його. З 5 серпня, згідно з постановою Кабміну, змінилися пов'язані з карантином правила перетину кордону і контрольних пунктів в'їзду-виїзду. Адаптивний карантин передбачає поділ країни на зони залежно від рівня захворюваності. Нині вся країна перебуває в зеленій зоні, дані з Криму відсутні. Раніше також повідомлялося, що МОЗ дозволить працювати під час карантину закладам та ТРЦ за умови вакцинації 80% працівників.

МОЗ також просить посилити контроль за дотриманням карантину в Україні. Відповідний лист надіслано головам обласних та Київської міської державних адміністрації, керівникам обласних структурних підрозділів з питань охорони здоров’я, Національної поліції, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів.