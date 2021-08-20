Голосіївське управління поліції два роки зберігає ємності з фекаліями, вилученими під час підготовки нападу на Марш рівності
Голосіївське управління поліції два роки зберігає ємності з фекаліями, вилученими під час підготовки нападу на Марш рівності
Кулеба оголосив повний склад учасників "Кримської платформи"
Кулеба оголосив повний склад учасників "Кримської платформи"
Зеленський: Крим із радістю прийме українську владу після деокупації
Зеленський: Крим із радістю прийме українську владу після деокупації
​РНБО наказала вилучити з приватної власності земельні ділянки вздовж кордону
​РНБО наказала вилучити з приватної власності земельні ділянки вздовж кордону
Директрису траси Формули-1 Гран-прі Бельгії з коханкою застрелив її чоловік
Директрису траси Формули-1 Гран-прі Бельгії з коханкою застрелив її чоловік
ЄС офіційно визнав українські COVID-сертифікати в "Дії" (оновлено)
ЄС офіційно визнав українські COVID-сертифікати в "Дії" (оновлено)
Поліція затримала двох активістів під час демонтажу історичного маєтку Барбана у Києві (оновлено)
Поліція затримала двох активістів під час демонтажу історичного маєтку Барбана у Києві (оновлено)
Порошенко очолив рейтинг політиків, які зробили найбільше для України, - опитування
Порошенко очолив рейтинг політиків, які зробили найбільше для України, - опитування
Ігор Гордійчук: «Вороги хочуть, аби ми вмерли. Посередині не буде. Тут або перемога, або капітуляція»
Ігор Гордійчук: «Вороги хочуть, аби ми вмерли. Посередині не буде. Тут або перемога, або капітуляція»
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

В Кабміні розповіли про підготовку до нових карантинних обмежень

Органи місцевої влади отримали доручення продовжити забезпечення лікарень киснем.

В Кабміні розповіли про підготовку до нових карантинних обмежень
Фото: telegram.org@nemchinovoleh

Кабінет міністрів України готується до можливих нових карантинних обмежень. Про це заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, передає "Укрінформ".

"Ми готуємося до цього. По-перше, проводиться аналітика щодо того, як цей штам поводиться в інших країнах. По-друге, в нас діє постанова Кабміну, яка визначає 4 зони карантинних обмежень, у нас карантин ніхто не скасовував. Ми зараз просто всією країною в зеленій зоні. В разі локальних спалахів буде запроваджуватись жовтий, помаранчевий чи червоний рівень небезпеки", - сказав Немчінов в ефірі телеканалу Україна 24.

Міністр також зазначив, що органи місцевої влади отримали доручення продовжити забезпечення лікарень киснем та привести до ладу лікарняні відділення, у яких після закінчення карантину перестали приймати хворих на ковід.

“Я думаю, що керівники на місцях більше зацікавлені в тому, щоб не допустити нових спалахів", - сказав він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив рішення продовжити карантин і режим надзвичайної ситуації до 1 жовтня 2021 року.

Адаптивний карантин діяв до кінця серпня, однак МОЗ звернувся з прохання продовжити його. З 5 серпня, згідно з постановою Кабміну, змінилися пов'язані з карантином правила перетину кордону і контрольних пунктів в'їзду-виїзду.

Адаптивний карантин передбачає поділ країни на зони залежно від рівня захворюваності. Нині вся країна перебуває в зеленій зоні, дані з Криму відсутні.

Раніше також повідомлялося, що МОЗ дозволить працювати під час карантину закладам та ТРЦ за умови вакцинації 80% працівників.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також