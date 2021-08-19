"Так ви розкажете всім про те, що тут піклуються як про співробітників, так і про відвідувачів".

Міністерство охорони здоров’я України пропонує позначати стікерами приміщення з вакцинованим персоналом. Це може стосуватися кафе, ресторанів та будь-яких підприємств.

Про це провідомила пресслужба МОЗ у телеграм-каналі.

"Відзначайте свої приміщення яскравими стікерами про те, що ваші працівники щеплені від COVID-19. Завантажити та видрукувати наліпки можна за посиланням: bit.ly/vaccination_stickers. Вакциновані колективи можуть розклеїти в себе наліпки з написами “Ми вакциновані від COVID-19”, “У нас безпечно!”, “Давай і ти!”. Так ви розкажете всім про те, що тут піклуються як про співробітників, так і про відвідувачів", - йдеться у повідомленні.

Також у МОЗ нагадали, що якщо в організації є понад 50 охочих вакцинуватися - їх може щепити мобільна бригада. Запис за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МОЗ не планує ключових змін у постанові про карантин. У разі збільшення захворюваності буде діяти адаптивний карантин з поетапним зонування регіонів, залежно від рівня епідеміологічної небезпеки. Але передбачаються певні обмеження для невакцинованих громадян. Закладам та ТРЦ дозволять працювати за умови вакцинації 80% працівників.

МОЗ також попередило про можливість закриття гуртожитків з невакцинованими мешканцями.