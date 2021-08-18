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Кабмін планує до кінця року вакцинувати 50% дорослого населення

"Ми вийшли на 1 млн щеплень щотижнево".

Кабмін планує до кінця року вакцинувати 50% дорослого населення
Денис Шмигаль
Фото: www.kmu.gov.ua

Кабінет міністрів розраховує, що до кінця 2021 року в Україні вдасться вакцинувати 50% дорослого населення.

Про це він сказав на засіданні уряду в середу, 18 серпня.

"По темпах вакцинації ми вийшли на 1 млн щеплень щотижнево. Кожного тижня все більше українців вакцинується й отримують захист від ймовірної госпіталізації від важкого перебігу і в принципі від захворювання на цю хворобу. Будемо й надалі прискорюватись, аби до кінця року вакцинувати половину дорослого населення, або більшу половину, як ми й обіцяли і домовлялись", - сказав він.

Поки що в Україні встигли вакцинувати 2,85 млн осіб (одну дозу - 4,85 млн).

Шмигаль закликав місцеву владу допомогти у виконанні цього плану.

"Важливо, щоб на вихідні й у святкові дні у людей була можливість вакцинуватися у тому пункті вакцинації, де мають працювати безперебійно і наближено до людей. Протягом вихідних і святкових днів пункти вакцинації мають працювати постійно і в зручний час. Це єдиний шлях подолати пандемію і подолати епідемію конкретно в нашій країні", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, попередній міністр охорони здоров'я Максим Степанов говорив, що МОЗ хоче до кінця року вакцинувати 70% дорослого населення. Але активно щеплення почали робити тільки після його відставки. У червні було зроблено 1,5 млн уколів, у липні - 2,9 млн.

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що для подолання пандемії в кожній країні потрібно до кінця року вакцинувати 40% всього населення, а до середини 2022 року - 70%.

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