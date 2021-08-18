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​В Україні створять біокластер, в якому робитимуть вакцини та тести на інфекційні хвороби, - Шмигаль

Бюджет проєкту на цей рік – 100 млн гривень.

​В Україні створять біокластер, в якому робитимуть вакцини та тести на інфекційні хвороби, - Шмигаль
Денис Шмигаль
Фото: www.kmu.gov.ua

В Україні буде створено біокластер "Біологічна безпека та розвиток біотехнологічних технологій", в якому вироблятимуть вакцини та тест-систем для діагностики інфекційних хвороб.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram-каналі.

"Кластер дозволить зменшити залежність від імпорту, а також об’єднати в одному місці державні та приватні ресурси, аби максимально реалізувати освітній, науковий та технічний потенціал, який є у нас в країні. Кінцева мета – це розробка власних вакцин. До цього маємо почати виготовляти тест-системи та вакцини з відкритою технологією виробництва", - написав Шмигаль.

Бюджет проєкту на цей рік – 100 млн гривень.

Нагадаємо, у травні Міністерство охорони здоров'я заявило, що в Україні розробляють три вакцини від коронавірусної хвороби. Дві з них отримали державне фінансування, у третю інвестували приватні гроші.

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