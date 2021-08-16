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Ляшко: вакцинація під час свят не має зупинятися

"Центри масової вакцинації, особливо в ТРЦ, мають працювати".

Ляшко: вакцинація під час свят не має зупинятися
Фото: kievcity.gov.ua

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що вакцинація від коронавірусу не повинна зупинятися через свята.

Про це повідомляється на сайті МОЗ.

З 21 до 24 серпня в Україні буде чотири вихідних у зв'язку зі святкуванням 30-річниці Дня незалежності.

Міська влада Києва вже оголосила, що у зв’язку з цим 23 та 24 серпня центр масової вакцинації в МВЦ та вакцинальні пункти не працюватимуть. Киянам запропонували приходити на щеплення вже після свят - з 25 серпня.

Проте Ляшко заявив, що люди повинні мати доступ до вакцин навіть під час свят.

Зараз інфраструктура вакцинації налічує понад 3 тис. пунктів щеплення, майже 400 центрів масової вакцинації та тисячу мобільних бригад. За тиждень потрібно визначитись, які опції їхньої роботи доречні протягом святкування 30 річниці незалежності України.

"Пунктам із низьким потоком, можливо, дійсно, слід узяти паузу, аби подумати, як його збільшити, але центри масової вакцинації, особливо в ТРЦ та інших логістично привабливих місцях, мають працювати", - заявив він.

Ляшко також запропонував подумати про виїзд мобільних бригад на площі у центрах міст та проведення вакцинації просто неба.

Нагадаємо, що від початку вакцинальної кампанії в Україні провели 7,46 млн щеплень. Першу дозу отримали понад 11% населення, обидві - приблизно 6,5% населення.

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