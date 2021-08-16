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На Контрактовій площі відбудеться open-air гранд-концерт національних мистецьких колективів України

28 серпня виступатимуть Ансамбль танцю України ім. П.Вірського та Капела бандуристів України імені Г.І.Майбороди.

На Контрактовій площі відбудеться open-air гранд-концерт національних мистецьких колективів України

28 серпня о 17:00 на Контрактовій площі в Києві вдбудеться open-air гранд-концерт національних мистецьких колективів України - Ансамблю танцю України ім. П.Вірського та Капели бандуристів України імені Г.І.Майбороди.

У концерті з нагоди святкування 30-ї річниці Незалежності кожен з легендарних колективів матиме 50-ти хвилинний блок.

Національний ансамбль танцю України ім. Павла Вірського (художній керівник - Мирослав Вантух) покаже Козацький жартівливий танець «Повзунець», Циганський танець, «Волинські візерунки», «Київські парубки», «Козачок», танець румунських циган «Вербунк», «Вишивальниці», «Моряки», «Чумаки» і легендарний «Гопак». 

Національна капела бандуристів України імені Г.І.Майбороди (художній керівник - Юрій Курач) під орудою диригента Олексія Бояра та за участі солістів: Олексія Савчука (тенор), Ярослава Звєрєва (тенор), Дениса Кузіна (тенор), Ярослава Великого (тенор), Тарас Козьменка (тенор), Володимира Дорожинського (бас), Тараса Мазура (баритон), Володимира Трибеля (бас), Максима Пер’яна (бас) виконає «Три поради», «Ми йдем вперед», «Меч Арея», «Пісня про Юрка Тютюнника», «Гей видно село», «Хлопці-риболовці», «На зорі мене мамо збуди», «Ой служив я в пана», повстанська пісня «Соловію, рідний брате», «Ласкаво просимо», «Із сиром пироги», «Чорнії брови, карії очі», «Їхали козаки по полю».

Ведучий заходу - Дмитро Хоркін. Головний режисер - Анатолій Солов’яненко.

Завдяки підтримці Департаменту культури КМДА, вхід на концерт - вільний для всіх бажаючих. Кількість посадкових місць обмежена. Для зайняття комфортних посадкових місць, організатори радять прибути на площу не пізніше 16:00.

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