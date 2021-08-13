Італійський тенор Андреа Бочеллі заспіває в Києві до Дня Незалежності

Мистецька акція відбудеться 24 серпня о 17:00 на площі Конституції. Андреа Бочеллі - відомий оперний тенор, володар "Греммі" та номінант "Еммі", неодноразово визнаний найкращим світовим класичним виконавцем італійської вокальної традиції. Разом з ним на концерті співатимуть солістки Національної опери України Людмила Монастирська і Тамара Калінкіна, а також популярні співачки Тіна Кароль і Джамала у супроводі Національного симфонічного оркестру під керівництвом Володимира Сіренка та за участю Національного українського народного хору України імені Григорія Верьовки. Оркестром диригуватиме всесвітньовідомий диригент Марчелло Рота.

Мистецьку акцію, яка відбудеться 24 серпня на площі Конституції, названо, як і перший цикл робіт Івана Марчука – «Голос моєї душі». Кожен гість заходу зможе зробити внесок на створення музею Марчука.

Нагадаємо, відповідно до указу президента, гроші на реконструкцію будівлі для створення музею Марчука має виділити уряд.