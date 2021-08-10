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У Великій Британії запустили перший аудіогід українською

Аудіогід став 27-м у рамках проєкту першої леді Олени Зеленської.

У Великій Британії запустили перший аудіогід українською
Тауэрский мост, Лондон
Фото: http://zn.ua

У Лондонському Тауері з'явилася можливість прослухати екскурсію українською. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України з посиланням на першу леді Олену Зеленську.

“У Великій Британії запустили перший аудіогід українською. Впевнені, що це тільки початок і скоро українська мова зазвучить і в інших культурних та історичних місцях країни. Кількість цікавих місць у світі, де лунає українська мова, невпинно продовжує зростати”, - повідомила Зеленська.

Зазначається, що аудіогід став 27-м у рамках проєкту першої леді.

Тауер – архітектурний символ Великої Британії, музей-пам’ятка та фортеця, розташована на північному березі Темзи, в історичному центрі столиці країни – Лондона.

Нагадаємо, 7 червня посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг і перша леді України Олена Зеленська презентували арт-зону, присвячену тисячолітній дружбі двох країн. Захід був приурочений до святкування Національного дня Швеції.

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