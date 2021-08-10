В Україні видадуть "Божественну комедію" з ілюстраціями Ройтбурда

Художник, на жаль, не встиг закінчити спільний із видавництвом "Фоліо" проєкт за життя.

У 2021 році в Україні планують видати "Божественну комедію" Данте з ілюстраціями Олександра Ройтбурда.

Про це розповів генеральний директор видавництва "Фоліо" Олександр Красовицький, передає "Суспільне Культура".

"Маю надію, що видання буде в цьому році. Значну частину ілюстрацій Олександр нам встиг запропонувати. Проєктом займається відомий мистецтвознавець Артур Рудзицький. Переклад Євгена Дробязка. Можливо, "Божественна комедія" буде видана в двох томах", – розповів Красовицький про проєкт, який вони з Ройтбурдом не встигли завершти за життя митця.

Також стало відомо, що в Україні вийде друком збірка віршів Ройтбурда "Вірші дилетанта". Готувати книгу почали ще за життя художника. Про розповів письменник та друг митця Сергій Жадан.

Ройтбурд проілюстрував збірку віршів Жадана "Тамплієри", яка вийшла друком у 2016 році. Тоді художник розповідав, що "вирішив не ілюструвати буквально конкретні тексти, а створити таку собі сюїту за мотивами власних робіт різних років, образи яких – за його відчуттями – перегукуються з поезією Сергія".

Нагадаємо, Олександр Ройтбурд помер на 60-му році життя 8 серпня. 59-річний митець тривалий час боровся з важким захворюванням.

Він вважається одним із основних художників "української нової хвилі" – постмодерністської течії, що виникла в живописі в 1980-1990-хх роках на тлі розпаду СРСР, перебудови та становлення Незалежності.

З березня 2018 року Ройтбурд очолював Одеський художній музей, однак його призначення викликало чимало суперечок. Він виграв конкурс, але місцеві депутати чинили спротив його призначенню і не підтримали його на голосуванні.

4 вересня 2019 року Одеська облрада достроково розірвала контракт з Ройтбурдом. Він одразу заявив, що буде оскаржувати це рішення у суді і пізніше виграв суд у першій інстанції. Міністерство культури назвало рішення облради безпідставним. Під міською радою на підтримки митця проходили масштабні мітинги. Одеська ОДА при цьому не стала розривати контракт з художником і він продовжував виконувати свої обов'язки директора музею. 2 червня Апеляційний суд підтримав звільнення Ройтбурда.

4 червня Рада призначила нардепа від "Слуги народу" Олександра Ткаченка новим міністром культури і інформаційної політики України. Після призначення Ткаченко заявив, що рішення про звільнення Ройтбурда було політичним.

2 червня 2021 Верховний суд визнав незаконним рішення про звільнення Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею.

Lb.ua підготував серію розмов із Олександром Ройтбурдом, записані протягом 12 років.