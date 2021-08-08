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Помер художник і голова Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд

Причини смерті поки не повідомляються. 

Александр Ройтбурд
Фото: Макс Левин
Александр Ройтбурд

Помер Олександр Ройтбурд – український художник і директор Одеського художнього музею. 59-річний митець тривалий час боровся з важким захворюванням. 

Про це пише "Бабель" з посиланням на підтверджену в музеї інформацію. 

Олександр Ройтбурд – художник, директор Одеського художнього музею. Був активним учасником Євромайдану.

Ройтбурд здобув освіту на художньо-графічному факультеті Одеського педагогічного інституту. Про своє захоплення живописом жартував: "Я зайнявся мистецтвом, щоб не ходити кожного дня на роботу". 

Він вважається одним із основних художників "української нової хвилі" – постмодерністської течії, що виникла в живописі в 1980-1990-хх роках на тлі розпаду СРСР, перебудови та становлення Незалежності. 

Олександр Ройтбурд, Morning in a pine forest
Фото: wikiart
Олександр Ройтбурд, Morning in a pine forest

Олександр Ройтбурд, The Dormant Tzadik
Фото: wikiart
Олександр Ройтбурд, The Dormant Tzadik

Олександр Ройтбурд, Skovoroda
Фото: WikiArt
Олександр Ройтбурд, Skovoroda

У 90-х роках Ройтбурд почав організовувати в Одесі виставки сучасного мистецтва, став активним діячем організації "Нове мистецтво" та головою наглядової ради одеського Центру сучасного мистецтва. 

Нагадаємо, що з березня 2018 року Ройтбурд очолював Одеський художній музей, однак його призначення викликало чимало суперечок. Він виграв конкурс, але місцеві депутати чинили спротив його призначенню і не підтримали його на голосуванні. 

4 вересня 2019 року Одеська облрада достроково розірвала контракт з директором Одеського художнього музею Ройтбурдом. Він одразу заявив, що буде оскаржувати це рішення у суді і пізніше виграв суд у першій інстанції. Міністерство культури назвало рішення облради безпідставним. Під міською радою на підтримки митця проходили масштабні мітинги

Одеська ОДА при цьому не стала розривати контракт з художником і він продовжував виконувати свої обов'язки директора.

2 червня Апеляційний суд підтримав звільнення Ройтбурда.

4 червня Рада призначила нардепа від "Слуги народу" Олександра Ткаченка новим міністром культури і інформаційної політики України. Після призначення Ткаченко заявив, що рішення про звільнення Ройтбурда було політичним.

2 червня 2021 Верховний суд визнав незаконним рішення Одеської обласної ради про звільнення Олександра Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею.

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